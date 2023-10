ペンシルベニア州チェスターブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェントなコネクティビティと自動化をリードするBoomi™は「Boomiペイ・アズ・ユー・ゴー」を発表しました。「Boomiプラットフォーム」のセルフサービス型従量課金版で、Amazonウェブサービシズ(AWS)上で動作するソフトウエアを簡単に検索、テスト、購入、デプロイできる独立系ソフトウエア・ベンダーのソフトウエアを多数掲載したデジタル・カタログ、AWSマーケットプレイスでご利用いただけます。

Boomi Pay-As-You-Go Now Available in AWS Marketplace (Graphic: Business Wire)