アラブ首長国連邦・アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サムスンエンジニアリングとスバンテ・テクノロジーズ・インク(「スバンテ」)は、アジアおよび中東において、セメント、鉄鋼、水素、肥料などの炭素排出量削減が困難な重工業分野を対象に、商業的炭素回収・利用・貯蔵(CCUS)プロジェクトの特定・開発・提供を行うための了解覚書(MoU)を取り交わしたことを発表します。両社はまた、スバンテの燃焼後炭素回収用工場の設計イテレーションに関しても検討します。この覚書は、2023年10月4日にアラブ首長国連邦のアブダビで開催されたADIPEC 2023会議で署名されました。

Samsung Engineering and Svante Signing Ceremony at ADIPEC in Abu Dhabi on October 4th, 2023. (Photo: Business Wire)