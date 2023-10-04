ＮＹ円、１４８円台後半
2023年10月04日22時36分
【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による為替介入への警戒感から、円相場は１ドル＝１４８円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円８０～９０銭と、前日午後５時比２４銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４８円台後半
2023年10月04日22時36分
【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による為替介入への警戒感から、円相場は１ドル＝１４８円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円８０～９０銭と、前日午後５時比２４銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル