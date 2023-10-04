プロ野球セ・リーグは４日、各地で２試合が行われ、全日程が終了した。ＤｅＮＡは４位の巨人に０―１で敗れ、３位が確定。広島が２位となり、１４日に始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージの開催権を得た。

ヤクルトはリーグ覇者の阪神に５―４で逆転サヨナラ勝ちし、５位に浮上して終了。中日は２年連続の最下位となった。