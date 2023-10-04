ロッテは２点を勝ち越された直後の七回、代打角中の２点二塁打、藤岡の二塁打で３点を奪って逆転。八回には中村奨が２点適時打を放った。２番手の中森が３勝目。坂本、西村、沢田が無失点でつないだ。オリックスは３番手の横山が崩れた。