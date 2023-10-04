【サンパウロ時事】ブラジル国営石油会社ペトロブラスは１日、航空燃料ケロシン（ＱＡＶ）の卸価格を５．３％引き上げた。国際市場における石油価格の上昇を反映させた。エスタド通信が３日伝えた。

ケロシンの卸価格は毎月１日に調整される。今回の引き上げにより、卸価格は…