日本が決勝進出 アジア大会・サッカー男子
2023年10月04日21時29分
サッカーは４日、男子の準決勝が行われ、Ｕ２２（２２歳以下）で臨んでいる日本は香港に４―０で快勝し、２大会連続の決勝進出を果たした。前半に鮎川（大分）が先制点を挙げ、後半は日野（拓大）の２ゴールなどで加点した。決勝は７日に行われる。 （時事）
日本が決勝進出 アジア大会・サッカー男子
2023年10月04日21時29分
サッカーは４日、男子の準決勝が行われ、Ｕ２２（２２歳以下）で臨んでいる日本は香港に４―０で快勝し、２大会連続の決勝進出を果たした。前半に鮎川（大分）が先制点を挙げ、後半は日野（拓大）の２ゴールなどで加点した。決勝は７日に行われる。 （時事）
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