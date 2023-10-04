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ホンダは４日、連結子会社で自動車部品メーカーの八千代工業に対するＴＯＢ（株式公開買い付け）を５日に始めると発表した。期間は１１月２０日まで。買い付け価格は１株１３９０円、買い付け額は約１６５億円となる見込みだ。ホンダは完全子会社化した上で、インドの自動車部品メーカーに売却する方針。