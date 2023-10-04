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立て直した三上　アジア大会・飛び込み

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立て直した三上　アジア大会・飛び込み

2023年10月04日20時52分

女子３メートル板飛び込みで銅メダルを獲得した三上紗也可＝４日、中国・杭州

女子３メートル板飛び込みで銅メダルを獲得した三上紗也可＝４日、中国・杭州

  • 女子３メートル板飛び込み決勝で演技する三上紗也可＝４日、中国・杭州（ロイター時事）

　大きな水しぶきを上げ、５位に下がった女子３メートル板飛び込み決勝３回目の後。三上の頭には、東京五輪準決勝敗退の要因になった３回目の失敗がよぎった。それでも「あの時とは違う」。この２年の取り組みを信じて残り２回をまとめ、この種目で日本勢５大会ぶりとなる表彰台につなげた。
　世界選手権（福岡）の後も試合が続いた影響で、今大会前は「気持ちが荒ぶっていた」と明かす。苦しい中で生きたのは「１本失敗しても、立て直せる自信」。逃げずに実戦を消化し切ったからこそ、また一つ成長することができた。　（時事）

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