西武は４日、公文克彦（３１）、佐々木健（２７）、森脇亮介（３１）、井上広輝（２２）、張奕（２９）の５投手、斉藤誠人捕手（２８）、中山誠吾内野手（２４）、育成の斉藤大将（２８）、粟津凱士（２６）、伊藤翔（２４）、上間永遠（２２）、出井敏博（２６）の５投手、牧野翔矢捕手（２２）、ジョセフ外野手（２４）と来季の契約を結ばないと発表した。

公文は引退する。今季中に手術を受けた佐々木、森脇とは育成契約を結ぶとみられる。