【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、前日の海外市場での乱高下を受けて為替介入への警戒感がくすぶる中、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなった。正午現在は１４８円９８銭～１４９円０８銭と、前日午後４時比０１銭の円高・ドル安。