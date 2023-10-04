荒木、西山コーチら退団 プロ野球・中日
2023年10月04日19時14分
中日は４日、荒木雅博内野守備走塁コーチ、西山秀二バッテリーコーチ、中村紀洋２軍打撃コーチが退団すると発表した。
今季で現役引退した堂上直倫、福田永将、大野奨太の３氏のコーチ就任も発表。それぞれ内野守備走塁、打撃、バッテリーを担当し、１軍か２軍かは今後決まる。
荒木、西山コーチら退団 プロ野球・中日
2023年10月04日19時14分
中日は４日、荒木雅博内野守備走塁コーチ、西山秀二バッテリーコーチ、中村紀洋２軍打撃コーチが退団すると発表した。
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