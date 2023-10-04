日本商工会議所の小林健会頭は４日の記者会見で、最近の円安進行に関し、「（為替）介入のタイミングを逸した感がある」と述べ、政府・日銀に早期の対応を促した。円安が中小企業の業績に与える影響については、「原材料高騰もさることながら、円安の影響が実は一番大きい」と強調し、輸入物価の上昇に懸念を示した。