首相、連合大会に５日出席
2023年10月04日18時59分
政府は４日、連合が５日に東京都内で開催する定期大会に、岸田文雄首相が出席すると発表した。自民党政権の首相としては、２００７年の福田康夫氏以来１６年ぶりとなる。政権が最重要課題に掲げる賃上げ実現の取り組みをアピール。労働組合票の取り込みにつなげたい考えだ。
首相、連合大会に５日出席
2023年10月04日18時59分
政府は４日、連合が５日に東京都内で開催する定期大会に、岸田文雄首相が出席すると発表した。自民党政権の首相としては、２００７年の福田康夫氏以来１６年ぶりとなる。政権が最重要課題に掲げる賃上げ実現の取り組みをアピール。労働組合票の取り込みにつなげたい考えだ。
こんな記事も
政治用語
政治
首相、連合大会に５日出席(10/04 18:59)
ＮＩＳＡ記載漏れ、資産訂正 宮下農水相(10/04 18:51)
鈴木氏訪ロ、維新幹事長「党と主張違う」(10/04 18:36)
子ども「放置」は虐待 全国初の条例案―埼玉県議会(10/04 18:29)
沖縄知事、辺野古承認の判断先送り 国交相に「回答困難」、政府は代執行へ(10/04 18:01)
衆院の新勢力(10/04 17:40)
徳島１区支部長に仁木氏 自民(10/04 17:39)
維新・前川衆院議員が辞職 公選法違反で有罪判決(10/04 17:36)
補正予算含め全て成立を 臨時国会へ自公確認(10/04 16:59)
共産、香川に２新人 次期衆院選(10/04 16:27)
共産、兵庫２区に新人 次期衆院選(10/04 15:57)
自民県連、千葉９区に新人(10/04 14:58)
資産運用立国へ投資期待 岸田首相、米財界関係者と面会(10/04 14:17)
為替介入「コメント控える」 松野官房長官(10/04 11:45)
ウクライナ支援「今後も継続」 政府(10/04 11:38)
タリバンに女性抑圧撤廃要請 日本など７８カ国が声明―国連総会委(10/04 07:58)
支持低迷、内政で挽回図る 岸田首相、４日で就任２年(10/04 07:06)
自民幹部、所得税減税に言及 野党は衆院解散警戒(10/04 07:05)
給付充実伝え、理解得る 少子化対策の財源で国民負担―加藤こども相・新閣僚インタビュー(10/04 07:05)
日ロ現状は「遺憾」 上院副議長、対話再開姿勢―訪ロの鈴木氏(10/04 06:17)
日米欧、支援継続を確認 ウクライナ巡り協議(10/04 00:24)
首相動静（１０月３日）(10/04 00:15)
こういう時こそ対話 維新への連絡「秘書が遅れた」―鈴木宗男氏(10/03 21:44)
岸田首相、ＧＸ投資「強力に引き出す」 企業や海外有識者と意見交換(10/03 20:28)
四谷大塚講師「悪質」 盗撮容疑で逮捕―松野官房長官(10/03 19:52)
岸田首相「より良い日本へ努力」 政権２年、決断・実行アピール(10/03 19:50)
デジタル行革、１１日に初会合 岸田首相「現場の声聞き推進」(10/03 19:14)
細田議長は辞任前に説明を 岡田立民幹事長(10/03 19:14)
世耕氏、岸田首相再選を支持 「安倍政権継承が前提」(10/03 19:06)
故高島直樹氏の葬儀 自民党都連幹事長、元東京都議会議長、２日死去(10/03 18:26)