自民党の宮下一郎農林水産相（衆院長野５区）は４日、２０２０年分資産等補充報告書と２１年分資産等報告書の訂正を衆院事務局に届け出た。「該当なし」としていた有価証券について、２０年分を「２２万円」、２１年分を「４７万円」にそれぞれ改めた。同氏の事務所は「つみたてＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の記載が事務的に漏れていた」と説明した。