徳島１区支部長に仁木氏 自民
2023年10月04日17時39分
自民党徳島県連は４日、次期衆院選の公認候補となる徳島１区の支部長に、前回選挙で同区から無所属で当選した仁木博文衆院議員を選任したと発表した。１区の自民支部長は、前回仁木氏に敗れ比例復活した後藤田正純氏が知事に転身し、空席となっていた。
今井瑠々氏の除籍上申 自民転身で、活動資金返還も要求―立民岐阜県連
仁木氏は、これまで民主党などに所属し、当選２回。自民党は４日、仁木氏の同党会派入りを衆院に届け出た。
徳島１区支部長に仁木氏 自民
2023年10月04日17時39分
自民党徳島県連は４日、次期衆院選の公認候補となる徳島１区の支部長に、前回選挙で同区から無所属で当選した仁木博文衆院議員を選任したと発表した。１区の自民支部長は、前回仁木氏に敗れ比例復活した後藤田正純氏が知事に転身し、空席となっていた。
今井瑠々氏の除籍上申 自民転身で、活動資金返還も要求―立民岐阜県連
仁木氏は、これまで民主党などに所属し、当選２回。自民党は４日、仁木氏の同党会派入りを衆院に届け出た。
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