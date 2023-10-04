【ロンドン時事】４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、前日の海外市場での乱高下を受けて為替介入に対する警戒感がくすぶる中、１ドル＝１４８円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円８０～９０銭と、前日午後４時比１９銭の円高・ドル安。