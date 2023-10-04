【ジャカルタ＝時事】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）傘下のタイのアユタヤ銀行と、同じくＭＵＦＧ傘下でインドネシアのダナモン銀行子会社の自動車金融アディラ・ディナミカ・マルチファイナンス（アディラ・ファイナンス）の２社は３日、インドネシアの金融会…