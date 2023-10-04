パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2023年10月04日17時00分
【出場選手登録】▽ロッテ・田村龍弘捕手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ロッテ・森遼大朗投手（特例２０２３）
パ・リーグ公示（４日） プロ野球
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