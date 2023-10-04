パ・リーグ公示（４日） プロ野球
2023年10月04日16時59分
【出場選手登録】▽オリックス・宮城大弥投手
【同抹消】▽オリックス・平野佳寿投手▽ロッテ・唐川侑己投手、柿沼友哉捕手（再登録は１４日以降）
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