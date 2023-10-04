補正予算含め全て成立を 臨時国会へ自公確認
2023年10月04日16時59分
自民・公明両党は４日、幹事長・国対委員長会談を国会内で開き、２０日召集予定の臨時国会で、２０２３年度補正予算案と政府提出法案全ての成立を目指すことを確認した。臨時国会では補正予算案のほか、国家公務員の給与法改正案など約１０本の法案・条約案が提出される見通し。
補正予算含め全て成立を 臨時国会へ自公確認
2023年10月04日16時59分
自民・公明両党は４日、幹事長・国対委員長会談を国会内で開き、２０日召集予定の臨時国会で、２０２３年度補正予算案と政府提出法案全ての成立を目指すことを確認した。臨時国会では補正予算案のほか、国家公務員の給与法改正案など約１０本の法案・条約案が提出される見通し。
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