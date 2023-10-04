共産、香川に２新人 次期衆院選
2023年10月04日16時27分
共産党香川県委員会は４日、次期衆院選の香川２区に党県青年学生対策部長の石田真優氏（４１）、同３区に元市役所職員の笹井孝志氏（７０）を擁立すると発表した。いずれも新人。
共産、香川に２新人 次期衆院選
2023年10月04日16時27分
共産党香川県委員会は４日、次期衆院選の香川２区に党県青年学生対策部長の石田真優氏（４１）、同３区に元市役所職員の笹井孝志氏（７０）を擁立すると発表した。いずれも新人。
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