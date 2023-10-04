【ハノイ時事】ベトナム国家証券委員会は３日、複合企業ＦＬＣグループに対して、９２５０万ドン（約５７万３５００円）の制裁金を科すことを決めたと発表した。証券取引に絡んだ財務情報の開示ルールで、行政違反行為があったとした。
２０２１年と２２年の監査済み財務報告…
ＦＬＣに９２５０万ドンの制裁金 財務情報の開示義務違反で…
【ハノイ時事】ベトナム国家証券委員会は３日、複合企業ＦＬＣグループに対して、９２５０万ドン（約５７万３５００円）の制裁金を科すことを決めたと発表した。証券取引に絡んだ財務情報の開示ルールで、行政違反行為があったとした。
２０２１年と２２年の監査済み財務報告…
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