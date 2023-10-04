長期金利、０．８００％に上昇
2023年10月04日15時03分
４日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３７２回債）の流通利回りが０．８００％に上昇（債券価格は下落）した。
長期金利、０．８００％に上昇
2023年10月04日15時03分
４日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３７２回債）の流通利回りが０．８００％に上昇（債券価格は下落）した。
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