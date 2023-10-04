自民県連、千葉９区に新人
2023年10月04日14時58分
自民党千葉県連は４日、次期衆院選の公認候補となる千葉９区の支部長に、新人で元財務省職員の田宮寿人氏（３４）を選任することを決めた。近く党本部に申請する。
秋本衆院議員を逮捕 ６０００万円受託収賄容疑―洋上風力事業巡り・東京地検
同区の支部長は、洋上風力発電事業を巡る汚職事件で起訴された衆院議員の秋本真利被告＝比例代表南関東ブロック＝の離党に伴い空席となり、県連が公募を実施していた。
自民県連、千葉９区に新人
2023年10月04日14時58分
自民党千葉県連は４日、次期衆院選の公認候補となる千葉９区の支部長に、新人で元財務省職員の田宮寿人氏（３４）を選任することを決めた。近く党本部に申請する。
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