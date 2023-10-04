フレッシュ球宴、来年は姫路で プロ野球
2023年10月04日14時41分
日本野球機構は４日、来年のフレッシュオールスターゲームを７月２０日に兵庫県姫路市のウインク球場で開催すると発表した。同県内での開催は１９６９、７５、７７年に続き４度目。
フレッシュ球宴、来年は姫路で プロ野球
2023年10月04日14時41分
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