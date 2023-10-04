【香港時事】中国新興電気自動車（ＥＶ）メーカーの小鵬汽車（広東省広州市）が３日発表した９月の納車台数は、前年同月比８１％増の１万５３１０台だった。８カ月連続で前年同月を上回った。

同社の５番目の車種となる中型ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「小鵬Ｇ６」の納車台…