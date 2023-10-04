前川清成衆院議員

日本維新の会の前川清成衆院議員（６０）＝比例代表近畿ブロック＝は４日、衆院に辞職願を提出し、細田博之衆院議長から許可された。前川氏は２０２１年衆院選で、公示前に自身への投票を呼び掛ける事前運動をしたとして公職選挙法違反に問われ、一、二審で有罪判決を受けた。

最高裁に上告中のため判決は確定していないものの、「裁判が長引くことで（党の選挙）準備が遅れてはならない」として、議員辞職する考えを示していた。

辞職に伴う新たな勢力分野は次の通り。

自民・無所属の会２６１▽立民・無所属９６▽維新４０▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属６▽欠員２。