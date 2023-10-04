６０３円安の３万０６３４円８９銭 ４日午前の平均株価
2023年10月04日11時40分
４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万０６３４円８９銭と前日終値比６０３円０５銭安で終わった。出来高は概算で９億１４００万株。
６０３円安の３万０６３４円８９銭 ４日午前の平均株価
2023年10月04日11時40分
４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万０６３４円８９銭と前日終値比６０３円０５銭安で終わった。出来高は概算で９億１４００万株。
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