厚生労働省は４日、７月分の生活保護申請件数が前年同月比２．８％増の２万２６２７件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは７カ月連続だが、伸び率は鈍化している。

被保護世帯は１６５万４９２世帯で０．５％増加した。一時的な保護停止を除いた内訳は、高齢者世帯が５５．５％、失業者を含む「その他の世帯」は１５．７％だった。