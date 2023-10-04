主な日本選手の成績（３日） 欧州サッカー
2023年10月04日09時49分
【イングランド】
▽中山（２部ハダースフィールド） バーミンガム戦でフル出場。１―４。
主な日本選手の成績（３日） 欧州サッカー
2023年10月04日09時49分
【イングランド】
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