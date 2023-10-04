【１面トップ】

〔朝日〕不登校２割増 最多２９万人 小中、４割専門相談せず 文科省 昨年度調査

〔毎日〕小中不登校 最多２９万９０４８人 いじめは６８万１９４８件 文科省２２年度調査

〔読売〕「解散 選択肢狭めない」 経済対策 公約転用も〔政治の現場 岸田政権２年(1)〕

〔日経〕半導体工場 農地・森林にも 政府、立地規制を緩和 経済対策の柱に

〔産経〕中国の透明性欠如 批判 処理水巡り「自ら孤立」 エマニュエル駐日米大使

〔東京〕児童虐待「非該当」も計上 関東８都県市 相談対応件数 ２２年度、本紙調べ 国の基準あいまい 都は年２０００～３０００件

【共通ニュース】

◆円安１５０円台 直後に急騰 ３円近く 介入観測も

◆楽天 プラチナバンド申請 総務省審査 月内にも割り当て

◆物理学賞に米欧３氏 電子の動き 実験手法確立 ノーベル賞

◆米下院 共和の内紛激化 保守強硬派が議長解任動議 つなぎ予算反発 民主の対応鍵

◆芸備線存続 協議会申請 ６８．５キロ区間 ＪＲ西、全国初

◆鈴木宗男氏訪ロ 外務次官と会談 維新に事後連絡 処分検討

◆マイナポイント 対象の８１％申請 国費１兆円規模

◆国際電話番号の詐欺急増 ７～９月、４２００件 「０５０」対策影響か（続）