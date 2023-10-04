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４日の朝刊（都内最終版）☆１

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４日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月04日06時42分

【１面トップ】
〔朝日〕不登校２割増　最多２９万人　小中、４割専門相談せず　文科省　昨年度調査
〔毎日〕小中不登校　最多２９万９０４８人　いじめは６８万１９４８件　文科省２２年度調査
〔読売〕「解散　選択肢狭めない」　経済対策　公約転用も〔政治の現場　岸田政権２年(1)〕
〔日経〕半導体工場　農地・森林にも　政府、立地規制を緩和　経済対策の柱に
〔産経〕中国の透明性欠如　批判　処理水巡り「自ら孤立」　エマニュエル駐日米大使
〔東京〕児童虐待「非該当」も計上　関東８都県市　相談対応件数　２２年度、本紙調べ　国の基準あいまい　都は年２０００～３０００件
【共通ニュース】
◆円安１５０円台　直後に急騰　３円近く　介入観測も
◆楽天　プラチナバンド申請　総務省審査　月内にも割り当て
◆物理学賞に米欧３氏　電子の動き　実験手法確立　ノーベル賞
◆米下院　共和の内紛激化　保守強硬派が議長解任動議　つなぎ予算反発　民主の対応鍵
◆芸備線存続　協議会申請　６８．５キロ区間　ＪＲ西、全国初
◆鈴木宗男氏訪ロ　外務次官と会談　維新に事後連絡　処分検討
◆マイナポイント　対象の８１％申請　国費１兆円規模
◆国際電話番号の詐欺急増　７～９月、４２００件　「０５０」対策影響か（続）

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