【ニューヨーク時事】３日午前のニューヨーク株式市場は、米長期金利の上昇を警戒した売りに大幅続落している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前１０時２０分現在、前日終値比２９２．７５ドル安の３万３１４０．６０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８４．８０ポイント安の１万３１２２．９７。