大阪、マサチューセッツ州ケンブリッジ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 武田薬品工業株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK) は、世界保健機関(WHO)の予防接種に関する専門家戦略諮問グループ(SAGE)がQDENGAの使用に関する勧告を行ったことをお知らせします。QDENGA®▼(デング熱四価ワクチン[生、弱毒])(TAK-003)について、今後数か月以内にWHOはSAGEの勧告を検討し、デング熱ワクチンに関するポジションペーパーを、公的予防接種プログラムにおけるQDENGAの使用に関する最終ガイダンスを含める形で更新します。

SAGEの勧告事項は次のとおりです。

デング熱の疾病負荷が高く感染強度が高い環境において、公衆衛生への影響を最大化し、血清陰性の人の潜在的なリスクを最小限に抑えるためにこのワクチンの導入を検討するべきである。

このワクチンは、6歳から16歳の子供に導入する。この年齢範囲において、当ワクチンをデング熱に関連する入院のピーク年齢よりも1~2年早く導入するべきである。当ワクチンは、2回接種のスケジュールで、接種間隔は3か月とする。

ワクチンの導入には、綿密に設計されたコミュニケーション戦略と地域社会の関与が必要である。

デング熱は、蚊が媒介するウイルス性疾患の中で世界的に最も一般的なものの1つです。1100か国以上で流行しており、毎年推計3億9000万人が感染しています。2多くの場合、デング熱感染は無症状または軽症に留まりますが、場合によってはデング熱は重症化し、死に至ることもあります。2また、デング熱は中南米、カリブ海地域、東南アジアから帰国する旅行者の発熱の主要な要因となっています。3

武田薬品のグローバル・ワクチン・ビジネス・ユニット責任者であるゲイリー・デュビン医学博士は次のように述べました。「デング熱の罹患率は上昇を続けており、世界的な影響は看過できません。今週、世界保健機関(WHO)の専門家戦略諮問グループ(SAGE)はデング熱予防におけるQDENGAの使用に関して、重要な勧告を行いました。そのフィードバックに当社は勇気づけられています。数か月後のWHOによる最終的見解を楽しみにしております。」

SAGEは、極めて重要な第3相デング熱に対する四価免疫化の有効性試験(TIDES)試験を含む、28,000人以上の小児および成人を対象とした19の第1相、第2相、第3相試験のデータをレビューしました。TIDES試験はWHOの第2世代デング熱ワクチンのガイダンスに従って設計されたものです。TIDES試験では、12か月の追跡調査で80.2%の有効性があり、ウイルス学的に確認されたデング熱(VCD)に対するワクチンの全体的な有効性(VE)という主要評価項目が達成されました。4当試験はまた、18か月後の追跡調査時に十分な数のデング熱症例があった副次的評価項目もすべて達成しています。5VCDによる入院を予防するVEの結果は90.4%でした。5探索的分析により、4年半後(2回目投与から54か月後)においても、QDENGAは、全体的なVEとして61.2%、デング熱による入院予防のVEとして84.1%のVEを維持し、持続的な全体的予防効果を示しました。6VEの所見は血清型によって異なり、既報の結果と一致しています。QDENGAは全般的に忍容性が良好で、ワクチン接種者における疾患増強の証拠はなく、TIDES試験において現在までに重要な安全性リスクは確認されていません。

QDENGAは現在、欧州諸国、インドネシア、ブラジルの民間市場で小児用および成人用として販売されており、アルゼンチンとタイでは近日中に販売される予定です。

QDENGA®▼(デング熱四価ワクチン[生、弱毒])について

QDENGA®(TAK-003)は弱毒化された生の2型デングウイルスをベースに構築されており、4種類のデングウイルス血清型すべての遺伝子型の「バックボーン」を提供し、これらの血清型のいずれからも保護するように設計されたデングワクチンです。7

DENGAは欧州連合(EU)加盟国において、4歳以上の個人におけるデング病の予防に適応され、承認された投与計画に従って、2回投与(0か月と3か月)のスケジュールで0.5 mLを皮下投与します。8

QDENGAの使用は現地の推奨事項に従って行ってください。

重要な安全性情報

処方する前に製品特性概要(SmPC)をご参照ください。

使用のためのガイダンス:QDENGAは、できれば上腕の三角筋に皮下注射で投与すること。QDENGAは血管内、皮内、筋肉内に注射してはなりません。急性重症熱性疾患に罹患している被験者には、ワクチン接種を延期する必要があります。風邪のような軽度の感染症があっても、ワクチン接種を延期すべきではありません。ワクチン接種の前に、個人の病歴を確認すること(特に、過去のワクチン接種やワクチン接種後に起こった可能性のある過敏症反応に関して)。ワクチン接種後、稀にアナフィラキシー反応が生じた場合、適切な治療と監督を常時、容易に利用可能でなければなりません。ワクチン接種に伴い、注射針に対する心因性反応として、血管迷走神経反応(失神)、過呼吸、ストレス関連反応等の不安関連反応が起こることがあります。失神による傷害を回避するための予防措置を講じることが重要です。QDENGAによる防御免疫反応は、すべての被接種者ですべての血清型のデングウイルスに対して誘発されるとは限らず、時間の経過とともに低下する可能性があります。防御の欠如がデング熱の重症化を招くかどうかは、現在のところ不明です。ワクチン接種後も、蚊に刺されないように個人防護策を続けることが推奨されます。デング熱の症状やデング熱の兆候が出た場合は、医師の診察を受ける必要があります。

禁忌:記載されている活性物質または賦形剤に対する過敏症、あるいは以前のQDENGA投与に対する過敏症を持つ人。化学療法などの免疫抑制療法や、ワクチン接種前4週間以内の高用量の全身性コルチコステロイド(例:20mg/日または2mg/kg体重/日のプレドニゾンを2週間以上)の投与を受けている人など、先天性または後天性の免疫不全のある個人。免疫機能が低下している症候性HIV感染者または無症候性HIV感染者。妊娠中および授乳中の女性。

副反応:4~60歳の被験者で最も多く報告された反応は、注射部位疼痛(50%)、頭痛(35%)、筋肉痛(31%)、注射部位の紅斑(27%)、倦怠感(24%)、無力症(20%)、発熱(11%)でした。高頻度(被験者の1/10以上):上気道感染a、食欲減退c、過敏性c、頭痛、眠気c、筋肉痛、注射部位疼痛、注射部位紅斑、倦怠感、無力症、発熱。一般的(≧1/100~<1/10):鼻咽頭炎、咽頭へんとう炎b、関節痛、注射部位腫脹、注射部位のあざe、注射部位そう痒感e、インフルエンザ様疾患。aは上気道感染、ウイルス性上気道感染を含む。bは咽頭へんとう炎とへんとう炎を含む。cは臨床試験において6歳未満の小児で収集。dは発疹、ウイルス性発疹、斑点状丘疹、掻痒性皮疹を含む。eは成人において臨床試験で報告されている。完全な副作用プロファイルおよび相互作用の詳細については、SmPCを参照のこと。

▼ この医薬品は追加モニタリングの対象となります。これにより、新たな安全性情報が迅速に特定されます。医療従事者は、副作用が疑われる場合には報告するよう求められています。副作用の報告方法については、SmPCのセクション4.8を参照してください。

全処方情報については、QDENGA®▼の製品特性概要 (SmPC)をご覧ください。

皆さまの国で承認された添付文書については、各国の規制当局にご相談ください。

本文書に記載されている医薬品情報は、企業情報を開示することを目的としています。本文書に含まれるいかなるものも、現在開発中のものを含め、処方薬の勧誘、宣伝、表示と見なされるべきものではありません。

第3相TIDES(DEN-301)試験について

二重盲検ランダム化プラセボ対照第3相TIDES試験は、小児・若年被験者で、4種の血清型のいずれかによって引き起こされ、検査で確認されたあらゆる重症度の症候性デング熱の予防で、TAK-003を2回投与した場合の安全性と有効性を評価する試験です。9被験者を2:1の割合でランダムに割り付け、TAK-003 0.5mLまたはプラセボを0か月時および3か月時に2回皮下投与しました。9試験は5つのパートで構成されています。パート1と主要評価項目の解析では、2回目の投与から12か月後までのワクチンの有効性(VE)と安全性を評価しました。9本試験のパート2ではさらに6か月継続し、デング熱による入院に対するVEを含め、血清型別、ベースラインにおける血清状態別、疾患重症度別の有効性に関する副次評価項目の評価を行いました。9パート3ではWHOの勧告に従い、さらに2年半から3年かけて被験者を追跡調査し、有効性および長期安全性の評価を実施しました。10パート4ではブースターワクチン接種後13か月間の有効性および安全性を評価し、パート5ではパート4が完了してから1年間の長期的な有効性および安全性を評価します。9

本試験が実施されているのは中南米(ブラジル、コロンビア、パナマ、ドミニカ共和国、ニカラグア)とアジア(フィリピン、タイ、スリランカ)のデング熱流行地域にある施設です。これらの地域ではデング熱予防に対する未充足ニーズがあり、重症型デング熱が小児における重篤疾患および死亡の主因となっています。11血清状態別の安全性と有効性の評価を行えるよう、本試験に参加する被験者全員からベースラインにおける血液サンプルを採取しました。武田薬品および専門家から成る独立データモニタリング委員会は、積極的な安全性モニタリングを継続的に行っています。

デング熱について

デング熱は、世界で急速に拡大している蚊媒介ウイルス感染症であり、WHOによって2019年の「世界の保健に対する10の脅威」の1つに挙げられました。2,12デング熱は主にネッタイシマカと、程度は低いもののヒトスジシマカが媒介します。24種のウイルス血清型のいずれによっても引き起こされ、いずれの血清型もデング熱または重症型デング熱を引き起こす可能性があります。13個々の血清型の罹患率は地理、国、地域、季節によって異なり、時間経過とともに変化します。14ある血清型のウイルスへの感染から回復した場合、その血清型に対してのみ生涯続く免疫を得ますが、後に他の血清型のウイルスに感染した場合、重症化のリスクが高まります。2,15

武田薬品のワクチンに対する取り組みについて

ワクチンは、毎年350~500万人の生命を救い、世界の公衆衛生に劇的な変化をもたらしました。16武田薬品は、70年にわたり、人々の健康を守るため日本でワクチンを供給してきました。現在、当社のグローバルワクチンビジネスは、デング熱、新型コロナウイルス感染症、パンデミックインフルエンザ、ジカウイルス感染症など、世界で最も大きな課題となっている感染症に対し、最先端の取り組みを行っています。武田薬品はワクチン開発、製造に関する豊富な実績と深い知識を有しており、世界で最も緊急性の高い公衆衛生ニーズに対応すべく、パイプラインの充実に努めてまいります。詳細については、www.takeda.com/what-we-do/areas-of-focus/vaccines/をご覧ください。

