アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- SLBのエンド・ツー・エンド・エミッション・ソリューションズ(SEES)事業部は、次世代型のメタン・ポイント測定器を発表しました。自分で設置できるメタン継続監視システムで、IoT搭載センサーを使用して迅速に、少ないコストで石油・ガス事業全体の排出量を検出・位置特定・定量化します。温室効果ガス(GHG)であるメタンは、20年単位で見ると二酸化炭素の最大84倍の影響を気候変動に及ぼし、石油・ガス分野の事業排出量の約半分を占めています。このようなメタンの排出量を削減するには効果的なモニタリングが不可欠です。

The compact, self-install device for continuous methane monitoring enables fast, affordable deployment at any scale. (Photo: Business Wire)