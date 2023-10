ペンシルベニア州チェスターブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェントなコネクティビティとオートメーションのリーダーであるBoomi™は、Boomiワールドツアー・シリコンバレーにおいて、Boomi AIスイートで利用できる初の製品であるBoomi GPTを発表しました。これにより、Boomiプラットフォームにシンプルな会話体験を提供します。企業はBoomi GPTを利用することで、生成AIの力を活用し、これまで以上に迅速に統合と自動化を行ってイノベーションをさらに民主化し、ビジネス成果を加速させることができます。

どの業界においても、企業はより早くイノベーションを起こし、大胆な事業目標を達成しなければならないという強いプレッシャーにさらされています。IT企業は、顧客の心をつかみながら業務効率を高めることを目指し、ITの最新化とデジタル・トランスフォーメーションに大規模な投資を行ってきました。IDC は全世界のIT支出額は2023年だけでも3兆2,500億ドルに達すると予測しています。1しかし、サイロ化したシステムに起因するデータの断片化、データガ・バナンスの欠如、十分なスキルを持つ労働力の不足、セキュリティーやコンプライアンスに関する義務の強化などによって、イニシアティブが損なわれることが非常に多くなっています。スピードが何よりも大切な今の世界において競争で優位に立つには、こうした複雑な問題を克服する必要があります。

2億件以上の統合事例から学習したBoomi GPTは、アプリケーション、データ、プロセス、人材、およびデバイスを迅速に接続するために言葉を行動に変換します。顧客はBoomi GPTの自然言語プロンプトを使用して、Boomi AIに統合、API、マスターデータ・モデルの構築を指示できます。Boomi GPTは知識豊富なアシスタントあるいは「副操縦士」として機能し、要求された統合やその他ソフトウエアの概要を設計します。ユーザーはそれを受け入れまたは変更し、よりよいビジネス成果を上げるための接続と自動化の構築作業を大幅に加速できます。

「受賞歴を持つ市場有数の整形外科ソフトウエア・ソリューションである当社のMotionMD®にとって、ワークフローの効率を最大化するには、お客様の既存医療システムとの相互運用性が不可欠です」と語るのは、イノベーション主導型の医療技術で成長中の企業Enovisで医療ソリューション技術チームのリーダーを務めるドナルド・シンゲリン氏です。「MotionMD統合プラットフォームにBoomiを採用しているので、当社のローコードの分析担当者は3,000か所を超える病院や診療所で65種類を超える医療ソリューションと迅速かつ安全に統合することができます。競合他社がプログラミング・コードを書いたり、ITセキュリティーの試練を乗り越えたりするのに苦労している間に、当社はお客様のために毎月数百万件の患者契約を処理しています。Boomi GPTが当社の成功をどのように一段と加速させられるのか、楽しみにしています。」

Boomiは今年、Boomi AIを発表しました。Boomi AIは、組織がAIの力を活用して戦略的イニシアチブをかつてないほど進展させる支援のために設計された、AI搭載型の機能スイートです。Boomi GPTは、AIを活用した開発というビジョンに基づいて構築し、ユーザーの思考プロセスに類似したAI学習を適用することで、デジタル事業が依存する重要かつ時間のかかりがちな接続構築の作業にAIの力を活用します。

「企業は24時間体制で動いて顧客の期待を上回る革新的な製品とサービスを提供すると同時に、広範なコネクティビティと自動化を適用して業務の合理化とコストの削減を目指しています」と、Boomiの最高製品・技術責任者であるエド・マコスキーは述べています。「Boomi AIを使えば、企業はこの作業を劇的に加速化、民主化でき、自然言語によるリクエストをアプリケーションの最新化やクラウド移行に不可欠な統合や接続に変えることができます。私たちは、組織が競争の激しい現在の市場で成功するために必要なスピードと洞察力を持って動くのに役立つ、Boomi AIスイート初の機能となるBoomi GPTを発表できることを非常にうれしく思います。」

Boomiについて

Boomiは、あらゆる人をあらゆるモノに、あらゆる場所でつなぐことで、世界をより良い場所にすることを目指しています。クラウドベースのサービス型イノベーションプラットフォーム(iPaaS)のパイオニアであり、現在はサービス型ソフトウェア(SaaS)の分野をリードするグローバルなソフトウェア企業です。統合プラットフォーム・ベンダーの中で最大の顧客基盤と、約800社のパートナーからなる世界的ネットワークを誇ります。その中には、アクセンチュア、キャップジェミニ、デロイト、SAP、スノーフレークなどが含まれます。世界中の組織が受賞歴ある当社のプラットフォームを活用してデータを検出・管理・調整すると同時に、アプリケーション、プロセス、人を繋げ、より優れた成果を迅速に上げています。詳細については、公式ウェブサイト https://boomi.com をご覧ください。

