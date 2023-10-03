日本、中国破り決勝へ アジア大会・サッカー女子
2023年10月03日23時20分
サッカーは３日、女子の準決勝が行われ、日本は中国を４―３で破って決勝に進出した。前半で４―１とリードを奪い、後半は相手の反撃をしのぎ切った。２大会連続の金メダルを懸け、６日の決勝では北朝鮮と対戦する。 （時事）
日本、中国破り決勝へ アジア大会・サッカー女子
2023年10月03日23時20分
サッカーは３日、女子の準決勝が行われ、日本は中国を４―３で破って決勝に進出した。前半で４―１とリードを奪い、後半は相手の反撃をしのぎ切った。２大会連続の金メダルを懸け、６日の決勝では北朝鮮と対戦する。 （時事）
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