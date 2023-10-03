【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇を警戒した売りに、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１３１．１０ドル安の３万３３０２．２５ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７９．５５ポイント安の１万３２２８．２２。