陸上は３日、男女計９種目の決勝が行われ、女子５０００メートルで広中璃梨佳（日本郵政グループ）が１５分１５秒３４で銀メダルを獲得した。１万メートルの銀に続く表彰台。山本有真（積水化学）は４位。

男子４００メートル障害で黒川和樹（法大）は４位。同４００メートルリレーの日本も登場。 （時事）