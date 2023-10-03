日米欧、支援継続を確認 ウクライナ巡りテレビ会議
2023年10月03日23時01分
【ワシントン時事】日本と米国、欧州諸国の首脳らは３日午前（日本時間同日夜）、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、テレビ会議を開催した。バイデン米大統領は参加国首脳らに対し、ウクライナへの支援を継続する姿勢を改めて表明。日米欧の結束を確認したとみられる。
テレビ会議はバイデン氏の呼び掛けで開催。日本からは岸田文雄首相が出席した。
日米欧、支援継続を確認 ウクライナ巡りテレビ会議
2023年10月03日23時01分
【ワシントン時事】日本と米国、欧州諸国の首脳らは３日午前（日本時間同日夜）、ロシアのウクライナ侵攻を巡り、テレビ会議を開催した。バイデン米大統領は参加国首脳らに対し、ウクライナへの支援を継続する姿勢を改めて表明。日米欧の結束を確認したとみられる。
テレビ会議はバイデン氏の呼び掛けで開催。日本からは岸田文雄首相が出席した。
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