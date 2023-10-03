ソフトバンクが快勝 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年10月03日21時09分
ソフトバンクは一回に柳田の右前打、柳町の２点二塁打で３点。八回に上林と今宮の適時打で４点を加えた。和田は直球を軸に、六回途中まで無失点で８勝目。小刻みな継投もはまった。楽天は則本が立ち上がりにつかまり、反撃も遅かった。
ソフトバンクが快勝 プロ野球・ソフトバンク―楽天
2023年10月03日21時09分
ソフトバンクは一回に柳田の右前打、柳町の２点二塁打で３点。八回に上林と今宮の適時打で４点を加えた。和田は直球を軸に、六回途中まで無失点で８勝目。小刻みな継投もはまった。楽天は則本が立ち上がりにつかまり、反撃も遅かった。
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