巨人は一回に大城卓の２点二塁打で先制。八回には吉川の内野安打で１点を加えた。赤星は緩急を生かし、八回途中１失点の好投で５勝目。船迫がピンチをしのぎ、菊地がプロ初セーブ。中日は八回に併殺打の間に挙げた１点のみに終わった。