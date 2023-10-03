トランポリンは３日、男子の決勝が行われ、山田大翔（フリーエアースポーツク）が銅メダルを獲得した。

日本男子としては２大会ぶりの表彰台に、山田は「メダルを持ち帰れてほっとしている」と笑みを浮かべた。

決勝では、高難度の３回宙返りを１０回のジャンプのうち４回成功。技の難度を示すＤスコアで全体トップの数字をマークした。

パリ五輪予選を兼ねる世界選手権（１１月、英バーミンガム）には個人での出場はかなわず、非五輪種目のシンクロナイズドで出場する。「悔しさをバネに、ジャンプの高さを強化して、パリに向けて挑戦したい」。五輪代表を決める来春のグランドチャンピオンシップに向け、さらなる飛躍を誓った。 （時事）