五輪代表選手の横顔 ボクシング
2023年10月03日17時46分
【ボクシング】
▽男子７１キロ級
岡沢 セオン（おかざわ・せおん）ＩＮＳＰＡ。中大出。２１年東京五輪代表。同年の世界選手権で日本選手初の優勝。２７歳。山形県出身。（時事）
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