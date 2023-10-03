４日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年10月03日17時25分
▽巨人・山崎伊―ＤｅＮＡ・東（東京ドーム）
▽ヤクルト・高橋―阪神・大竹（神宮）
４日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年10月03日17時25分
▽巨人・山崎伊―ＤｅＮＡ・東（東京ドーム）
▽ヤクルト・高橋―阪神・大竹（神宮）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （３日）(10/03 18:47)
プロ野球速報 （３日）(10/03 18:47)
高山ら８選手を戦力外 プロ野球・阪神(10/03 17:38)
「侍ジャパン」監督に井端氏 １１月のアジアプロ野球で指揮(10/03 17:36)
オルソン、ストライダーが２冠 千賀は防御率２位―米大リーグ(10/03 17:32)
４日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(10/03 17:30)
４日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(10/03 17:25)
井口、姫野が戦力外 プロ野球・日本ハム(10/03 16:54)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(10/03 16:39)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(10/03 16:37)
セ・リーグ公示（３日） プロ野球(10/03 16:26)
エンゼルスの大谷、若手に好影響 戦列離れても存在感―米大リーグ(10/03 16:16)
藤浪のオリオールズ、躍進なるか 前田、菊池もプレーオフへ―米大リーグ(10/03 16:06)
笠原ら１０選手を戦力外 プロ野球・ＤｅＮＡ(10/03 15:40)
セ・リーグ公示（２日） プロ野球(10/03 12:06)
今季試合時間、２４分短縮 観客は１０％増―米大リーグ(10/03 11:50)
編成トップにスターンズ氏 米大リーグ・メッツ(10/03 11:06)
ＭＶＰ発表は１１月１６日 米大リーグ(10/03 10:41)
バウアーが女性と和解 米国での性的暴行疑惑で―プロ野球ＤｅＮＡ(10/03 10:34)
大谷が米野球専門誌ＭＶＰ ２１年に続き２度目―米大リーグ(10/03 10:21)
ネビン監督が退任 米大リーグ・エンゼルス(10/03 09:47)
先輩の偉業に迫る広瀬 最多本塁打記録にあと４本―東京六大学野球・慶大(10/03 05:33)
新井監督、続投へ プロ野球・広島(10/03 05:17)
プロ野球・ひとこと(10/02 23:02)
エース山本、揺るぎなし ３年連続投手４冠も決定的―プロ野球・オリックス(10/02 22:58)
勝負強かったソフトバンク ＣＳ争う楽天に快勝―プロ野球(10/02 22:58)
平野佳が日米通算２５０セーブ プロ野球・オリックス(10/02 22:51)
「今季で決めたかった」 平野佳の一問一答―プロ野球・オリックス(10/02 22:41)
万波、本塁打王へ黄信号 プロ野球・日本ハム(10/02 22:16)
山村、初安打に１号も プロ野球・西武(10/02 22:14)