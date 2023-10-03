円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月03日17時24分
【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利が高止まりする中、１ドル＝１４９円台後半で弱含みに推移した。午前９時現在は１４９円７４～８４銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月03日17時24分
【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利が高止まりする中、１ドル＝１４９円台後半で弱含みに推移した。午前９時現在は１４９円７４～８４銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル