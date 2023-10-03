円相場、１４９円７９～７９銭 ３日午後５時現在
2023年10月03日17時10分
３日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４９円７９～７９銭と、前日（１４９円７５～７５銭）に比べ０４銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４９円７９～７９銭 ３日午後５時現在
2023年10月03日17時10分
３日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４９円７９～７９銭と、前日（１４９円７５～７５銭）に比べ０４銭の円安・ドル高となった。
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