アルナスルが２連勝 ＡＣＬサッカー
2023年10月03日16時53分
サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２日、各地で西地区１次リーグが行われ、Ｅ組のアルナスル（サウジアラビア）はポルトガル代表ＦＷロナルドが同点ゴールを決めるなど、イスティクロル（タジキスタン）を３―１で下した。開幕から２連勝。 （時事）
アルナスルが２連勝 ＡＣＬサッカー
2023年10月03日16時53分
サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２日、各地で西地区１次リーグが行われ、Ｅ組のアルナスル（サウジアラビア）はポルトガル代表ＦＷロナルドが同点ゴールを決めるなど、イスティクロル（タジキスタン）を３―１で下した。開幕から２連勝。 （時事）
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