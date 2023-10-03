【シンガポール時事】中国で開催中の杭州アジア大会で２日、陸上女子２００メートル決勝でシンガポールのシャンティ・ペレイラ（２７）が優勝し、金メダルを獲得した。シンガポール勢がアジア大会陸上で金メダルを獲得したのは１９７４年以来４９年ぶり。３日付のストレーツ・タ…