３９３円安の３万１３６５円９２銭 ３日午前の平均株価
2023年10月03日11時41分
３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１３６５円９２銭と前日終値比３９３円９６銭安で終わった。出来高は概算で７億８６００万株。
３９３円安の３万１３６５円９２銭 ３日午前の平均株価
2023年10月03日11時41分
３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１３６５円９２銭と前日終値比３９３円９６銭安で終わった。出来高は概算で７億８６００万株。
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